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ВР запретила россиянам покупать госпредприятия в Украине

Четверг, 18 января 2018, 13:45
ВР запретила россиянам покупать госпредприятия в Украине

Верховная Рада запретила юридическим и физическим лицам-резидентам страны-агрессора участвовать в приватизации в Украине.

Такую поправку нескольких фракций принял парламент, голосуя за закон о приватизации государственного имущества.

Так перед голосованием докладчик закона Андрей Иванчук зачитал поправку к ст.8, согласно которой не могут быть покупателями объектов приватизации "Юридические лица, бенефициары-владельцы 10% и более акций предприятий, которые являются резидентами государства, признанного Кабинетом министров и ВР государством-агресором ".

"Указанное положение не применяется к юридическим лицам, акции которых допущены к торговле иностранными фондовыми биржами согласно перечню Кабмина, кроме юридических лиц, являющихся резидентами государства-агрессора и физические лица-граждане и/или резиденты государства, признанного ВР государством агрессором", - зачитал формулировку Иванчук.

Как известно, Верховная Рада своим постановлением 27 января 2015 года признала Россию государством-агрессором.

Оксана Коваленко, УП

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Темы: приватизацияВерховная РадазаконодательствоРосcия
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