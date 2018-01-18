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Вінник: Ми повинні припинити вживати терміни "ЛНР" і "ДНР"

Четвер, 18 січня 2018, 14:22
Вінник: Ми повинні припинити вживати терміни ЛНР і ДНР

Секретар комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Іван Вінник вважає, що закон про реінтеграцію Донбасу намагатимуться оскаржити "суб'єкти", які виконують вказівки з Росії.

Про це він сказав 18 січня в коментарі журналістам, відповідаючи на запитання, чому в назві закону про реінтеграцію Донбасу не згадується Крим, повідомляє УНІАН.

Так, зазначив Вінник, щодо цього закону "дбали про правову чистоту" і не допускали будь-яких формальних порушень, щоб закон "не був скасований повністю чи в будь-якій частині".

"Саме тому ми залишили текст назви таким, яким він був внесений автором проекту - президентом України. В той же час всюди по тексту ми прирівняли статус Криму, окупованого Російською Федерацією, до статусу Донецької і Луганської областей, також окупованих Російською Федерацією", - пояснив нардеп.

Зокрема, зазначив він, прийнятим законом органи влади, які зараз незаконно здійснюють владні повноваження на цих територіях, називаються "окупаційною адміністрацією".

"Фактично, навіть в публічних дискусіях ми повинні припинити вживати терміни так звані "ЛНР" і "ДНР". Відповідно до закону, це має називатися "окупаційна адміністрація Російської Федерації ", - підкреслив секретар комітету.

Як відомо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу. Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.

"Українська правда" у Threads

Теми: ДНРЛНРОРДЛОзаконодавство
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