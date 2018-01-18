Винник: Мы должны прекратить употреблять термины "ЛНР" и "ДНР"

Секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности и обороны Иван Винник считает, что закон о реинтеграции Донбасса будут пытаться обжаловать "субъекты", которые выполняют указания из России.

Об этом он сказал 18 января в комментарии журналистам, отвечая на вопрос, почему в названии закона о реинтеграции Донбасса не упоминается Крым, сообщает УНИАН.



Так, отметил Винник, в отношении этого закона "заботились о правовой чистоте" и не допускали каких-либо формальных нарушений, чтобы закон "не был отменен полностью или в какой-то части".

"Именно поэтому мы оставили текст названия таким, каким он был внесен автором проекта - президентом Украины. В то же время везде по тексту мы приравняли статус Крыма, оккупированного Российской Федерацией, к статусу Донецкой и Луганской областей, также оккупированных Российской Федерацией", – пояснил нардеп.

В частности, отметил он, принятым законом органы власти, которые сейчас незаконно осуществляют властные полномочия на этих территориях, называются "оккупационной администрацией".

"Фактически, даже в публичных дискуссиях мы должны прекратить употреблять термины так называемые "ЛНР" и "ДНР". Согласно закону, это должно называться "оккупационная администрация Российской Федерации", – подчеркнул секретарь комитета.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбасса. Согласно документу, территории Луганской и Донецкой областей признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.