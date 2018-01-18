Гройсман: Закон про Антикорупційний суд треба узгодити з партнерами

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман чекає на ухвалення узгодженого з міжнародними партнерами закону про Антикорупційний суд.

Про це він сказав в інтерв'ю телеканалу "112 Україна".

"Дуже важливо, щоб було ухвалено закон найближчим часом і щоб цей закон було узгоджено з нашими партнерами, нашими міжнародними партнерами, щодо створення Антикорупційного суду", - сказав голова уряду.

Створення такого суду, зазначив він, дасть змогу завершити формування структури антикорупційних органів в Україні.

Прем'єр також привітав ухвалення Верховною Радою в четвер нового закону про приватизацію.

Коментуючи зміни в законопроекті після внесення депутатських правок, прем'єр зазначив, що його було доопрацьовано. "За нашими оцінками, він у деяких питаннях став навіть кращим", - сказав Гройсман.

За його словами, після підписання закону президентом можна буде розпочати прозору приватизацію.

Як відомо, 18 січня український парламент відмовився вносити до порядку денного президентський законопроект 7440 про Вищий антикорупційний суд.

22 грудня проект закону про Вищий антикорупційний суд від президента Петра Порошенка зареєстрували у Верховній Раді. Також у парламенті зареєстровані 4 альтернативні законопроекти від депутатів.

Раніше повідомлялося, що низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через президентський законопроект.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Інтерфакс-Україна