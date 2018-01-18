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Гройсман: Закон об Антикоррупционном суде нужно согласовать с партнерами

Четверг, 18 января 2018, 14:40

Премьер-министр Владимир Гройсман ожидает принятия согласованного с международными партнерами закона о Высшем антикоррупционном суде.

Об этом он сказал в интервью телеканалу "112 Украина".

"Очень важно, чтобы был принят закон в ближайшее время и чтобы этот закон был согласован с нашими партнерами, нашими международными партнерами, по созданию Антикоррупционного суда", - сказал глава правительства.

Создание такого суда, отметил он, позволит завершить формирование структуры антикоррупционных органов в Украине.

Премьер также поприветствовал принятие Верховной Радой в четверг нового закона о приватизации.

Комментируя изменения в законопроекте после внесения депутатских поправок, премьер отметил, что он был доработан. "По нашим оценкам, он в некоторых вопросах стал даже лучше", - сказал Гройсман.

По его словам, после подписания закона президентом можно будет начать прозрачную приватизацию.

Как известно, 18 января украинский парламент отказался вносить в повестку дня президентский законопроект 7440 о Высшем антикоррупционном суде.

22 декабря проект закона о Высшем антикоррупционном суде от президента Петра Порошенко зарегистрировали в Верховной Раде. Также в парламенте зарегистрированы 4 альтернативных законопроекта от депутатов.

Ранее сообщалось, что ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за президентского законопроекта.

В частности, МВФ заявил, что проект Порошенко об Антикоррупционном суде противоречит обязательствам Украины.

Позже Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону – $800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в адрес Банковой из-за того, что президент подал законопроект об Антикоррупционном суде, противоречащий обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ГройсманАнтикоррупционный судзаконодательствоВерховная Рада
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