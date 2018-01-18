Справа про держзраду: суд погодився перевірити, чи на відео Путін

Суд доручив перевірити, чи справді у доказах звинувачення у справі про держзраду проти Віктора Януковича фігурують президент Росії Володимир Путін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, командувач ЧФ РФ Олександр Вітко й так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Оболонський райсуд Києва 18 січня задовольнив клопотання прокурора про призначення експертизи.

"Призначити у справі комплексну судову портретну експертизу, експертизу відео- й звукозапису", – зачитав суддя.

Експертиза має визначити, чи зображені на відео у документальному фільмі Андрія Кондрашова "Крым. Путь на Родину" саме Володимир Путін, Сергій Шойгу, Сергій Аксьонов та Олександр Вітко.

Диски з відповідними аудіо- та відеофайлами долучено до протоколу огляду від 26-28 квітня 2016 року.

Зокрема, записи містять нібито звернення Сергія Аксьонова до Володимира Путіна, екстрене звернення Аксьонова, розмову президента Росії з журналістами щодо України тощо.

Проведення експертизи доручено експертам Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС у Києві. Їм нададуть для ознайомлення томи справи 35-36.

Відібрати зразки для експертизи має Управління з розслідування злочинів проти основ національної безпеки, миру, безпеки людства і міжнародного правопорядку Головної військової прокуратури.

Сторона обвинувачення має відкрити відібрані зразки стороні захисту.

Раніше цього дня прокурор наполягав на портретній експертизі, аби захист екс-президента не мав сумнівів у достовірності доказів у вигляді витримок інтерв’ю, звернень тощо.

Адвокат Януковича Віталій Сердюк попросив забезпечити участь сторони захисту на етапі відібрання зразків для експертизи, "щоб була об’єктивна картина".

Для відібрання зразків між Міністерством юстиції, Службою безпеки України та Міністерством внутрішніх справ Сердюк схилявся більше до МВС, бо СБУ, за його словами, перебуває "під крилом військової прокуратури". Звинувачення не заперечувало проти такого вибору.

Наступне судове засідання відбудеться о 10 ранку 24 січня (засідання у цій справі відбуваються по середах і четвергах).