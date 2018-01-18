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Дело о госизмене: суд согласился проверить, Путин ли на видео

Четверг, 18 января 2018, 15:01
Дело о госизмене: суд согласился проверить, Путин ли на видео

Суд поручил проверить, действительно ли в доказательствах обвинения по делу о госизмене против Виктора Януковича фигурируют президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, командующий ЧФ РФ Александр Витко и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Оболонский райсуд Киева 18 января решил удовлетворить ходатайство прокурора о назначении экспертизы.

"Назначить по делу комплексную судебную портретную экспертизу, экспертизу видео- и звукозаписи", – зачитал судья.

Экспертиза должна определить, действительно ли на видео в документальном фильме Андрея Кондрашова "Крым. Путь на Родину" именно Владимир Путин, Сергей Шойгу, Сергей Аксенов и Александр Витко.

Диски с соответствующими аудио- и видеофайлами приобщены к протоколу осмотра от 26-28 апреля 2016 года.

В частности, записи содержат якобы обращение Сергея Аксенова к Владимиру Путину, экстренное обращение Аксенова, разговор президента России с журналистами об Украине и тому подобное.

Проведение экспертизы поручено экспертам Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД в Киеве. Им предоставят для ознакомления тома дела 35-36.

Отобрать образцы для экспертизы должно Управление по расследованию преступлений против основ национальной безопасности, мира, безопасности человечества и международного правопорядка Главной военной прокуратуры.

Сторона обвинения должна открыть отобранные образцы стороне защиты.

Ранее в этот день прокурор настаивал на портретной экспертизе, чтобы защита экс-президента не имела сомнений в достоверности доказательств в виде выдержек интервью, обращений и тому подобного.

Адвокат Януковича Виталий Сердюк попросил обеспечить участие стороны защиты на этапе отбора образцов для экспертизы, "чтобы была объективная картина".
 
Для отбора образцов между Министерства юстиции, Службы безопасности Украины и Министерств внутренних дел Сердюк склонялся больше к МВД, поскольку СБУ, по его словам, находится "под крылом военной прокуратуры". Обвинение не возражало против такого выбора.

Следующее судебное заседание состоится в 10 утра 24 января (заседания по этому делу проходят по средам и четвергам).

Алена Рощенко, УП

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Темы: дело о госизменеПутинЯнуковичКрымРосcия
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