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"Опоблок" каже, що "партія війни" забрала права у людей в ОРДЛО  

Четвер, 18 січня 2018, 15:13

В партії "Опозиційний блок" заявили, що прийнятий закон про реінтеграцію Донбасу суперечить національним інтересам України.

Про це йдеться у заяві партії.

"Продавивши в парламенті прийняття цього закону, "партія війни" відмовила громадянам України, які проживають на тимчасово непідконтрольних територіях, в їхніх конституційних правах", - сказано у заяві.

В партії заявили, що влада ще раз показала, що не зацікавлена ​​у відновленні миру в країні.

"Опозиційни блок" наполягає на "необхідності негайного і повного виконання Мінських угод, проведення для цього на державному рівні необхідних мирних переговорів".

Як відомо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу.Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.

Лідер громадського руху "Український вибір", кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук вважає, що Верховна Рада прийняттям закону про реінтеграцію Донбасу ставить хрест на мирному врегулюванні ситуації на сході України.

Українська правда
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