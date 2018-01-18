"Опоблок" каже, що "партія війни" забрала права у людей в ОРДЛО  

В партії "Опозиційний блок" заявили, що прийнятий закон про реінтеграцію Донбасу суперечить національним інтересам України.

Про це йдеться у заяві партії.

"Продавивши в парламенті прийняття цього закону, "партія війни" відмовила громадянам України, які проживають на тимчасово непідконтрольних територіях, в їхніх конституційних правах", - сказано у заяві.

В партії заявили, що влада ще раз показала, що не зацікавлена ​​у відновленні миру в країні.

"Опозиційни блок" наполягає на "необхідності негайного і повного виконання Мінських угод, проведення для цього на державному рівні необхідних мирних переговорів".

Як відомо, 18 січня Верховна Рада прийняла закон про реінтеграцію Донбасу.Згідно з документом, території Луганської та Донецької областей визнаються окупованими, а Росія країною-агресором.

Лідер громадського руху "Український вибір", кум президента РФ Путіна Віктор Медведчук вважає, що Верховна Рада прийняттям закону про реінтеграцію Донбасу ставить хрест на мирному врегулюванні ситуації на сході України.