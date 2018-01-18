"Оппоблок" говорит, что "партия войны" забрала права у людей в ОРДЛО

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Четверг, 18 января 2018, 16:13

В партии "Оппозиционный блок" заявили, что принятый закон о реинтеграции Донбасса противоречит национальным интересам Украины.

Об этом говорится в заявлении партии.

"Продавив в парламенте принятие этого закона, "партия войны" отказала гражданам Украины, которые проживают на временно неподконтрольных территориях, в их конституционных правах", - говорится в заявлении.

В партии заявили, что власть еще раз показала, что не заинтересована в восстановлении мира в стране.

"Оппозиционный блок" настаивает на "необходимости немедленного и полного выполнения Минских соглашений, проведения для этого на государственном уровне необходимых мирных переговоров".

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбаса. Согласно документу, территории Луганской и Донецкой областей признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.

Лидер общественного движения "Украинский выбор", кум президента РФ Путина Виктор Медведчук считает, что Верховная Рада принятием закона о реинтеграции Донбасса ставит крест на мирном урегулировании ситуации на востоке Украины.

Украинская правда
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