Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

"Оппоблок" говорит, что "партия войны" забрала права у людей в ОРДЛО

Четверг, 18 января 2018, 15:13

В партии "Оппозиционный блок" заявили, что принятый закон о реинтеграции Донбасса противоречит национальным интересам Украины.

Об этом говорится в заявлении партии.

"Продавив в парламенте принятие этого закона, "партия войны" отказала гражданам Украины, которые проживают на временно неподконтрольных территориях, в их конституционных правах", - говорится в заявлении.

В партии заявили, что власть еще раз показала, что не заинтересована в восстановлении мира в стране.

"Оппозиционный блок" настаивает на "необходимости немедленного и полного выполнения Минских соглашений, проведения для этого на государственном уровне необходимых мирных переговоров".

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла закон о реинтеграции Донбаса. Согласно документу, территории Луганской и Донецкой областей признаются оккупированными, а Россия страной-агрессором.

Лидер общественного движения "Украинский выбор", кум президента РФ Путина Виктор Медведчук считает, что Верховная Рада принятием закона о реинтеграции Донбасса ставит крест на мирном урегулировании ситуации на востоке Украины.

Украинская правда
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
Последние новости
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
20:00
Что происходит на Авдиевскком коксохиме, и кого ждут на фронте – интервью комбата Игоря Губенко
19:59
Правительство Польши передало Украине 5 тысяч Starlink
Все новости...
Реклама: