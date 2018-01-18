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Допит охоронців Януковича: захист і прокурори зробили протилежні висновки

Четвер, 18 січня 2018, 15:44

Сторони захисту й обвинувачення у судовому слуханні щодо держзради Віктора Януковича задоволені показами його колишніх охоронців, але зробили з них зовсім протилежні висновки.

За словами прокурора Руслана Кравченко, екс-охоронці підтвердили, що у ніч на 23 лютого 2014 року Янукович втік з Києва, самоусунувся від виконання обов'язків президента та згодом опинився в Росії.

Водночас на думку адвоката екс-президента Ігоря Федоренка, ці покази, навпаки, доводять, що Янукович не самоусувався, а просто поїхав з міста, де тим часом скоїли державний переворот.

"Найголовніше, вони (охоронці – ред.) підтвердили, що перебували з президентом (Януковичем – ред.), і президент при цьому був у країні і виконував свої функції президента України", - каже юрист.

За його словами, це свідчить, що в Україні мав місце державний переворот, що рішення про самоусунення Януковича ухвалили політики в Києві, поки він перебував на території України і "вимушений був рухатись, через те що на нього велося ціле полювання".

Крім того, як повідомив Кравченко, у четвер суд вирішив, що експертна установа МВС України проведе експертизу, чи справді у доказах звинувачення фігурують президент РФ Володимир Путін, міністр оборони РФ Сергій Шойгу, командувач ЧФ РФ Олександр Вітко й так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов.

За словами прокурора, у справі зараз 23 свідки. З високопосадовців будуть ще допитані, серед інших, президент Петро Порошенко, секретар РНБО Олександр Турчинов, спікер Ради Андрій Парубій та колишній голова СБУ Валентин Наливайченко.

Адвокат Федоренко також наголосив, що допитані у четвер працівники Управління держохорони ніколи не зізнаються, що на Януковича у 2014 році скоїли замах, бо вони й досі працюють в УДО і бояться втратити роботу.

Крім того, зазначив він, у захисту є список інших охоронців Януковича, яких планують запросити у якості свідків.

Юрист сказав, що багато з них, якщо вони перебувають в Україні і відчувають безпеку, прийдуть на допит до суду, а щодо тих, які хвилюються за своє життя, захист буде вирішувати з суддями, як їх допитувати – по відео чи в залі суду.

Як повідомлялося, у четвер Оболонський райсуд Києва допросив 4 працівників УДО, які 2014 року охороняли Віктора Януковича.

Один з них - Віктор Різниченко – розповів подробиці втечі екс-президента.

Також суд доручив перевірити, чи справді у доказах звинувачення у справі про держзраду проти Віктора Януковича фігурують президент Росії Володимир Путін, міністр оборони РФ Сергія Шойгу, командувач ЧФ РФ Олександр Вітко й так званий "глава" Криму Сергій Аксьонов.

Євген Кізілов, УП

Теми: Януковичсуд
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