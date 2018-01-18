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Допрос охранников Януковича: у защиты и прокуроров противоположные выводы

Четверг, 18 января 2018, 15:44

Стороны защиты и обвинения в судебном слушании по госизмене Виктора Януковича довольны показаниями его бывших охранников, но сделали из них абсолютно противоположные выводы.

По словам прокурора Руслана Кравченко, экс-охранники подтвердили, что в ночь на 23 февраля 2014 года Янукович сбежал из Киева, самоустранился от выполнения обязанностей президента и впоследствии оказался в России.

В то же время по мнению адвоката экс-президента Игоря Федоренко, эти показания, наоборот, доказывают, что Янукович не самоустранялся, а просто уехал из города, где в это время совершили государственный переворот.

"Самое главное, они (охранники - ред.) подтвердили, что находились с президентом (Януковичем - ред.), и президент при этом был в стране и выполнял свои функции президента Украины", - говорит юрист.

По его словам, это свидетельствует о том, что в Украине имел место государственный переворот, решение о самоустранении Януковича приняли политики в Киеве, пока он находился на территории Украины и "вынужден был двигаться, потому что на него велась целая охота".

Кроме того, как сообщил Кравченко, в четверг суд решил, что экспертное учреждение МВД Украины проведет экспертизу, действительно ли в доказательствах обвинения фигурируют президент РФ Владимир Путин, министр обороны РФ Сергей Шойгу, командующий ЧФ РФ Александр Витко и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

По словам прокурора, в деле сейчас 23 свидетеля. Из топ-чиновников будут еще допрошены, среди прочих, президент Петр Порошенко, секретарь СНБО Александр Турчинов, спикер Рады Андрей Парубий и бывший глава СБУ Валентин Наливайченко.

Адвокат Федоренко также отметил, что допрошенные в четверг сотрудники Управления госохраны никогда не признаются, что на Януковича в 2014 году совершили покушение, потому что они до сих пор работают в УГО и боятся потерять работу.

Кроме того, отметил он, у защиты есть список других охранников Януковича, которых планируют пригласить в качестве свидетелей.

Юрист сказал, что многие из них, если они находятся в Украине и чувствуют безопасность, придут на допрос в суд, а в отношении тех, которые волнуются за свою жизнь, защита будет решать с судьями, как их допрашивать - по видео или в зале суда.

Как сообщалось, в четверг Оболонский райсуд Киева допросил 4 сотрудников УГО, которые в 2014 году охраняли Виктора Януковича.

Один из них - Виктор Резниченко - рассказал подробности побега экс-президента.

Также суд поручил проверить, действительно ли в доказательствах обвинения по делу о госизмене против Виктора Януковича фигурируют президент России Владимир Путин, министр обороны РФ Сергея Шойгу, командующий ЧФ РФ Александр Витко и так называемый "глава" Крыма Сергей Аксенов.

Евгений Кизилов, УП

Темы: Януковичсуд
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