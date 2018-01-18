Порошенко определился с руководителем Нацбанка

Президент Петр Порошенко предлагает парламенту назначить Якова Смолия главой Национального банка Украины.

Соответствующий проект постановления зарегистрирован на сайте Верховной Рады, передает Экономическая правда.

Также в парламент внесено постановление, которым предлагается уволить действующую главу Национального банка Валерию Гонтареву с занимаемой должности.

Ранее среди претендентов на должность главы НБУ называли Смолия и главу правления "Райффайзен банка Аваль" Владимира Лавренчука. Однако более вероятным кандидатом называли именно Смолия.

В декабре Смолий заявил, что не будет продолжать исполнять обязанности главы НБУ, если парламент не поддержит его кандидатуру в случае внесения ее президентом.

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