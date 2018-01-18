Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Стало відомо, коли пройде наступне засідання контактної групи у Мінську

Четвер, 18 січня 2018, 23:37

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі проведе наступне засідання в Мінську 31 січня.

Про це повідомила прес-секретар українського представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає "Радіо Свобода".

"Наступне засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську заплановане на 31 січня", – заявила вона.

Водночас спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік висловив сподівання, що 2018 рік стане вирішальним для реалізації Мінських угод.

"Сьогодні ми узгодили календар наших майбутніх зустрічей до кінця літа. Хочу зазначити, що ТКГ залишається єдиним постійним форматом по вирішенню конфлікту на сході України, який працює над вирішенням і вирішує такі актуальні проблеми, як, наприклад, обмін утримуваними", – наголосив Сайдік.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що на наступному засіданні сторони продовжать обговорювати обмін утримуваними громадянами.

"Сьогодні на засіданні в Мінську сторони ще раз підтвердили, що наше пріоритетне завдання – це звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України. Наразі у тристоронньому форматі триває дискусія, і на наступному засіданні продовжиться робота щодо прискорення процесу і пошуку компромісів", – цитує Лутковську її прес-служба.

Вона підкреслила, що Росія висловила зацікавленість у поверненні своїх громадян.

Як відомо, 18 січня представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей здійснили обмін списками утримуваних осіб.

Теми: ДонбасМінські угодиРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Донбас
Сирський: На Бахмутському напрямку повернули раніше окуповані території
Окупанти повідомили про "прильоти" по адміністрації Волновахи
На двох великих східних напрямках окупанти зібрали більше 180 тисяч військ – Череватий
Останні новини
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, загинула жінка – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
10:38
Із червня українці отримали 137 тисяч дозволів на реєстрацію зброї
Усі новини...
Реклама: