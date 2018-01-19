Стало відомо, коли пройде наступне засідання контактної групи у Мінську

Тристороння контактна група (ТКГ) з врегулювання ситуації на Донбасі проведе наступне засідання в Мінську 31 січня.

Про це повідомила прес-секретар українського представника в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер, передає "Радіо Свобода".

"Наступне засідання Тристоронньої контактної групи у Мінську заплановане на 31 січня", – заявила вона.

Водночас спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік висловив сподівання, що 2018 рік стане вирішальним для реалізації Мінських угод.

"Сьогодні ми узгодили календар наших майбутніх зустрічей до кінця літа. Хочу зазначити, що ТКГ залишається єдиним постійним форматом по вирішенню конфлікту на сході України, який працює над вирішенням і вирішує такі актуальні проблеми, як, наприклад, обмін утримуваними", – наголосив Сайдік.

Уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська заявила, що на наступному засіданні сторони продовжать обговорювати обмін утримуваними громадянами.

"Сьогодні на засіданні в Мінську сторони ще раз підтвердили, що наше пріоритетне завдання – це звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України. Наразі у тристоронньому форматі триває дискусія, і на наступному засіданні продовжиться робота щодо прискорення процесу і пошуку компромісів", – цитує Лутковську її прес-служба.

Вона підкреслила, що Росія висловила зацікавленість у поверненні своїх громадян.

Як відомо, 18 січня представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей здійснили обмін списками утримуваних осіб.