Стало известно, когда пройдет следующее заседание контактной группы в Минске

Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) по урегулированию ситуации на Донбассе проведет следующее заседание в Минске 31 января.

Об этом сообщила пресс-секретарь украинского представителя в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер, передает "Радио Свобода".

"Следующее заседание Трехсторонней контактной группы в Минске запланировано на 31 января", – заявила она.

В то же время спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик выразил надежду, что 2018 год станет решающим для реализации Минских соглашений.

"Сегодня мы согласовали календарь наших будущих встреч до конца лета. Хочу отметить, что ТКГ остается единственным постоянным форматом по решению конфликта на востоке Украины, который работает над решением и решает такие актуальные проблемы, как, например, обмен удерживаемыми", – подчеркнул Сайдик.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Валерия Лутковская заявила, что на следующем заседании стороны продолжат обсуждать обмен удерживаемыми гражданами.

"Сегодня на заседании в Минске стороны еще раз подтвердили, что наша приоритетная задача – это освобождение всех незаконно удерживаемых граждан Украины. Сейчас в трехстороннем формате продолжается дискуссия, и на следующем заседании продолжится работа по ускорению процесса и поиска компромиссов", – цитирует Лутковскую ее пресс-служба.

Она подчеркнула, что Россия выразила заинтересованность в возвращении своих граждан.

Как известно, 18 января представители Украины и отдельных районов Донецкой и Луганской областей обменялись списками удерживаемых лиц.

