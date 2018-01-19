Кубів про торгівлю з окупантом: Торгівля, яка є в Україні - законна

Перший віце-прем'єр Степан Кубів заявив, що торгівля з Росією не суперечить законодавству України.

Про це він сказав під час години запитань до уряду, відповідаючи на запитання депутата від "Самопомічі" Єгора Соболєва щодо торгівельних відносин з окупантом.

"Вчора Рада ухвалила закон, який визнає окупованими Росією Донецьк з Луганськом і частину Донбасу. Я хотів би запитати, коли ви почнете обмежувати торгівлю з окупантом?", - сказав Соболєв.

"Торгівля, яка сьогодні є в Україні, по-перше, відповідає законодавству, по-друге - цілісності України, а, по-третє, ми говоримо про громадян, які сьогодні проживають на території України", - відповів Кубів.

Як відомо, 18 січня Верховна Рада ухвалила у другому читанні і в цілому законопроект про реінтеграцію Донбасу.

Під час обговорення кілька разів наголошувалося, що цей документ визнає Росію агресором і окупантом.

У самому тексті закону є дві згадки про Росію-агресора (у преамбулі і прикінцевих положеннях), а також одна згадка "держава-окупант".

Згідно з текстом закону, до тимчасово окупованих Росією територій у Донецькій та Луганській областях входять земля, річки, озера, внутрішні морські води, надра та повітряний простір над цими територіями.