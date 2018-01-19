Кубив о торговле с оккупантом: Торговля, которая есть в Укране - законная

Первый вице-премьер Степан Кубив заявил, что торговля с Россией не противоречит законодательству Украины.

Об этом он сказал во время часа вопросов к правительству, отвечая на вопрос депутата от партии "Самопомич" Егора Соболева относительно торговых отношений с оккупантом.



"Вчера Рада приняла закон, который признает оккупированными Россией Донецк с Луганском и часть Донбасса. Я хотел бы спросить, когда вы начнете ограничивать торговлю с оккупантом?", - сказал Соболев.

"Торговля, которая сегодня есть в Украине, во-первых, соответствует законодательству, во-вторых - целостности Украины, а, в-третьих, мы говорим о гражданах, которые сегодня проживают на территории Украины", - сказал Кубив.

Как известно, 18 января Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о реинтеграции Донбасса.

Во время обсуждения несколько раз отмечалось, что этот документ признает Россию агрессором и оккупантом.

В самом тексте закона есть два упоминания о России-агрессоре (в преамбуле и заключительных положениях), а также одно упоминание "государство-оккупант".

Согласно тексту закона, к временно оккупированным Россией территориям в Донецкой и Луганской областях входят земля, реки, озера, внутренние морские воды, недра и воздушное пространство над этими территориями.