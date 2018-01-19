Українці декомунізували рекламу на австралійському ТБ

Союз українських організацій Австралії домігся, щоб місцевий телеканал Channel 7 прибрав з рекламного ролика радянський символ серп і молот.

Про це повідомляє у Facebook керівник союзу Стефан Романів.

"Досягли своєї мети – серп і молот прибрані. Узгоджена, ефективна та скоординована кампанія показала силу громади та її членів", - пише він.

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Як повідомляє "Укрінформ", ситуація набула розголосу у ЗМІ після того, як у нових серіях австралійського кулінарного шоу "Правила моєї кухні" (My Kitchen Rules) за участю двох російських конкурсанток вмонтували в логотип телепередачі серп і молот.

Українська дипустанова та Союз українських організацій Австралії закликали авторів шоу і керівництво каналу зняти радянські символи, бо вони є символами нелюдського ставлення, геноциду та порушення прав людини.

Кампанію українських австралійців підхопило багато австралійських ЗМІ, а канал засипали дзвінками і звинуваченнями.