Мільярди Януковича: покупець офшорки судитиметься з Україною

Американський бізнесмен українського походження Сем Кіслін збирається судитися з Ощадбанком, на рахунках якого зберігалися активи його кіпрської фірми Opalcore, що фігурує у системі відмивання грошей поплічників Віктора Януковича.

Про це він сказав журналістам "Слідство.Інфо", які проводили розслідування "Мільярди Януковича: чи надовго гроші повернулись до українського бюджету".

Продавцем компанії Opalcore була британська фірма Exbridge Properties L.P., пов’язана з компаніями, які, за версією українського офіційного слідства, належать до "грошової пральні" олігарха-втікача Курченка та віце-прем’єра часів Януковича Арбузова. Кіслін запевняє, що особисто ні з Курченком, ні з Арбузовим не знайомий – лише читав про них у пресі.

За його словами, він купив на відкритому ринку цінні папери і був переконаний, що після того, як вони будуть погашені, він зможе отримати свої гроші.

"Але коли я прийшов у банк по гроші, люди з банку сказали "ні, гроші арештовані". Я питаю: "На яких засадах гроші арештовані?", вони кажуть: "Бо гроші належать екс-президенту України". Я кажу: "І що я маю робити з вашим екс-президентом?", – розповідає Кіслін.

Про арешт придбаних активів бізнесмен дізнався восени 2017 року, а у грудні приїхав в Україну.

"Я бізнесмен, у політику не лізу, але якщо у мене хочуть вкрасти, я маю розповісти, що трапляється", – обурюється Кіслін.

Бізнесмен стверджує, що хотів отримати свої $20,9 мільйонів та інвестувати їх в українську економіку. Тепер же американські та українські адвокати Кісліна складають позови з метою отримати вже $23 мільйони і сума весь час зростає.

"Якщо моє питання не вирішиться на найвищому рівні, то я піду до американського суду, і люди будуть приїжджати і відповідати перед міжнародним законом", – запевняє Кіслін.

Згідно з даними Генпрокуратури, арешт на активи ОЗУ Януковича у сумі 1,5 млрд. доларів було накладено у 2014 році, тоді ж було відкрито низку проваджень, щоб повернути ці кошти.

У справі проходять 10 офшорних кампаній. Спецконфіскація стала можлива після рішення Краматорського міськсуду, яке було засекречено.

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Як повідомлялось, 7 з 10 офшорних компаній, у яких конфіскували ОВДП та гроші, оскаржують ці рішення в судах.

Не виключено, що в майбутньому європейські судові інстанції ухвалять рішення, за якими Україна буде вимушена повернути кошти на рахунки офшорних компаній.

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