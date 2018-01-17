Луценко: ОЗУ Януковича підтверджено 30-ма вироками

Генпрокурор Юрій Луценко заявляє, що існування ОЗУ Януковича підтверджується вироками 30 судів.

Про це він сказав під час звіту на засіданні комітету з питань національної безпеки та оборони 17 січня.

Луценко підкреслив, що арешт на активи ОЗУ Януковича у сумі 1,5 млрд. доларів було накладено у 2014 році, тоді ж було відкрито низку проваджень, щоб повернути ці кошти.

"Слідство у справі тривало майже 3 роки. Завдяки мозковому штурму усіх причетних до 3-річної роботи ми визначилися з правильним напрямком, результатом чого стало 30 вироків судів, за якими засуджено 30 осіб-учасників злочинної схеми розкрадання і відмивання коштів у загальній сумі 1,5 млрд доларів", - сказав Луценко.

Він додав, що засуджені люди – від керівників маленьких підприємств, через які починали шлях промивки коштів, до першого заступника міністра економіки.

"Усі вони засуджені і визнані членами ОЗУ на чолі з Януковичем", - сказав генпрокурор.

Він також додав, що цими рішеннями судів встановлено понад 500 суб'єктів господарювання української та іноземної юрисдикції, що брали участь у розкраданні та відмивання коштів для ОЗУ Януковича.

За словами Луценка, кошти відмивали на території азійських країн, Кіпру, Латвії, після чого заводили в українські банки, де за них брокером купувалися цінні папери.

"Там, під тиском членів ОЗУ, їм оформлювалися облігації внутрішньо-держаної позики, що приносили 9% річних доходів у валюті і вже абсолютно чистими, відмитими мали повертатися до членів ОЗУ. Так загальна схема, яка встановлена рішеннями 30 українських судів, що набули законної сили", - підсумував Луценко.

Він не зміг назвати прізвищ хоч кількох засуджених та не зміг окреслити період, коли відповідні рішення судів виносилися.

"Ну, 30 прізвищ я в голові не тримаю. Ці вироки відбулися… Не готовий сказати, в який період, але все це відбулося до березня минулого року. 30 судів, які визнали членами ОЗУ як фізичних осіб, так і підконтрольні їм юридичні особи – 500 юридичних осіб. Хто ці люди? 29 – це власники або бенефіціари цих підконтрольних злочинній організації юридичних осіб, а 30-й – це перший заступник міністра економіки - Сухомлин, якщо не помиляюсь, - засуджений до 5 років умовно", - підсумував Луценко.

Як відомо, 28 квітня 2017 року прес-служба Ради нацбезпеки і оборони повідомила, що Ощадбанк розпочав спецконфіскацію 1,5 млрд доларів екс-президента України Віктора Януковича та його оточення.

Відповідне рішення ухвалив Краматорський суд Донецької області, терміни на подання апеляції на той момент вже минули.

Цього ж дня генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що Краматорський суд прийняв рішення про конфіскацію коштів Януковича та його оточення, виходячи зі свідчень члена цього злочинного угруповання, який у результаті отримав умовне покарання.

20 грудня 2017 року УП стало відомо, що представники НАБУ проводять слідчі дії в державній службі фінансового моніторингу за зверненням захисту Януковича.

Пізніше повідомлялось, що НАБУ здійснює досудове розслідування за фактом можливого пособництва керівника Держслужби фінансового моніторингу Ігоря Черкаського у розтраті 1,5 мільярда доларів коштів екс-президента Януковича і його оточення, вилучених за процедурою спецконфіскації.

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