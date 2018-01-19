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Миллиарды Януковича: покупатель оффшорки хочет судиться с Украиной

Пятница, 19 января 2018, 16:40
Миллиарды Януковича: покупатель оффшорки хочет судиться с Украиной

Американский бизнесмен украинского происхождения Сэм Кислин собирается судиться с Ощадбанком, на счетах которого хранились активы его кипрской фирмы Opalcore, которая фигурирует в системе отмывания денег приспешников Виктора Януковича.

Об этом он сказал журналистам "Слидство.Инфо", которые проводили расследование "Миллиарды Януковича: надолго ли деньги вернулись в украинский бюджет".

Продавцом компании Opalcore была британская фирма Exbridge Properties L.P., связанная с компаниями, которые, по версии украинского официального следствия, принадлежат к "денежной прачечной" беглого олигарха Сергей Курченко и вице-премьера Януковича Сергея Арбузова. Кислин уверяет, что лично ни с Курченко, ни с Арбузовым не знаком - только читал о них в прессе.

По его словам, он купил на открытом рынке ценные бумаги и был убежден, что после того, как они будут погашены, он сможет получить свои деньги.

"Но когда я пришел в банк за деньгами, люди из банка сказали "нет, деньги арестованы". Я спрашиваю: "На каких принципах деньги арестованы?", они говорят: "Потому что деньги принадлежат экс-президенту Украины". Я говорю: "И что мне делать с вашим экс-президентом?", – рассказывает Кислин.

Об аресте приобретенных активов бизнесмен узнал осенью 2017 года, а в декабре приехал в Украину.

"Я бизнесмен, в политику не лезу, но если у меня хотят украсть, я должен рассказать, что происходит", – возмущается Кислин.

Бизнесмен утверждает, что хотел получить свои $20,9 млн и инвестировать их в украинскую экономику. Теперь же американские и украинские адвокаты Кислин составляют иски с целью получить уже $23 миллиона и сумма все время растет.

"Если мой вопрос не разрешится на высшем уровне, то я пойду в американский суд, и люди будут приезжать и отвечать перед международным законом", - уверяет Кислин.

Согласно данным Генпрокуратуры, арест на активы ОПГ Януковича в сумме 1,5 млрд. долларов был наложен в 2014 году, тогда же был открыт ряд производств, чтобы вернуть эти средства.

По делу проходят 10 оффшорных кампаний. Спецконфискация стала возможна после решения Краматорского горсуда, которое было засекречено.

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Как сообщалось, 7 из 10 оффшорных компаний, у которых конфисковали ОВГЗ и деньги, оспаривают эти решения в судах.

Не исключено, что в будущем европейские судебные инстанции примут решение, по которым Украина будет вынуждена вернуть средства на счета оффшорных компаний.

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"Украинская правда" в Threads

Темы: Януковичоффшоры
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