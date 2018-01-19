Санкції проти РФ: Порошенко хоче додати кейси Абхазії і Південної Осетії

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П'ятниця, 19 січня 2018, 17:49

Президент Петро Порошенко заявив про можливість долучити питання окупованих російськими військами Абхазії і Південної Осетії до обґрунтування продовження санкцій проти РФ.

Про це він сказав на зустрічі з главою парламенту Грузії Іраклієм Кобахідзе, повідомляє сайт президента Порошенка.

Порошенко заявив, що в даний час ведеться робота з удосконалення механізму санкцій проти РФ і грузинська сторона може до неї долучитися .

"Це допоможе нам залучити більше уваги і стимулювати Європу продовжити санкції проти Росії. Ми можемо додати грузинську складову за Південну Осетію і Абхазію", - сказав глава української держави.

Співрозмовники підтвердили взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності обох країн.

Порошенко подякував грузинській стороні за можливість проходження курсу реабілітації українських військовослужбовців, які отримали поранення в зоні АТО, а також членів їх сімей.


Українська правда
Теми: Абхазія Південна Осетія санкції Росія
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