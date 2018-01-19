Санкції проти РФ: Порошенко хоче додати кейси Абхазії і Південної Осетії

Президент Петро Порошенко заявив про можливість долучити питання окупованих російськими військами Абхазії і Південної Осетії до обґрунтування продовження санкцій проти РФ.

Про це він сказав на зустрічі з главою парламенту Грузії Іраклієм Кобахідзе, повідомляє сайт президента Порошенка.

Порошенко заявив, що в даний час ведеться робота з удосконалення механізму санкцій проти РФ і грузинська сторона може до неї долучитися .



"Це допоможе нам залучити більше уваги і стимулювати Європу продовжити санкції проти Росії. Ми можемо додати грузинську складову за Південну Осетію і Абхазію", - сказав глава української держави.



Співрозмовники підтвердили взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності обох країн.



Порошенко подякував грузинській стороні за можливість проходження курсу реабілітації українських військовослужбовців, які отримали поранення в зоні АТО, а також членів їх сімей.





