Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Санкції проти РФ: Порошенко хоче додати кейси Абхазії і Південної Осетії

П'ятниця, 19 січня 2018, 16:49

Президент Петро Порошенко заявив про можливість долучити питання окупованих російськими військами Абхазії і Південної Осетії до обґрунтування продовження санкцій проти РФ.

Про це він сказав на зустрічі з главою парламенту Грузії Іраклієм Кобахідзе, повідомляє сайт президента Порошенка.

Порошенко заявив, що в даний час ведеться робота з удосконалення механізму санкцій проти РФ і грузинська сторона може до неї долучитися .

"Це допоможе нам залучити більше уваги і стимулювати Європу продовжити санкції проти Росії. Ми можемо додати грузинську складову за Південну Осетію і Абхазію", - сказав глава української держави.

Співрозмовники підтвердили взаємну підтримку суверенітету і територіальної цілісності обох країн.

Порошенко подякував грузинській стороні за можливість проходження курсу реабілітації українських військовослужбовців, які отримали поранення в зоні АТО, а також членів їх сімей.


Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: АбхазіяПівденна ОсетіясанкціїРосія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Блокування кордону: в ДПСУ розповіли про проблемні напрямки, в чергах – понад 5 тис. вантажівок

США радять Україні закріпитися на поточних позиціях, окопуватися і нарощувати сили − NYT

Новий поштовх: ЄС може дати Україні 15 млрд євро з заморожених російських активів – FT

У Київстар − масштабний збій: компанія каже, що вже вирішує проблему

Хусити вдарили крилатою ракетою по танкеру у Червоному морі

Палата представників у США підніме питання імпічменту Байдена – Reuters

Усі новини...
Абхазія
Грузинська влада пояснила, чому не протестує через зустріч Лукашенка з "президентом" Абхазії
Президентка Грузії: У межах мирної угоди з Україною РФ має вивести війська з Абхазії та Осетії
Лукашенко: Абхазія існує, її не стерти з карти
Останні новини
12:00
Данілов: Те, що Україна 2 роки протистоїть Росії − уже перемога
11:46
Росіяни атакували Куп’янськ з артилерії, загинула жінка – ОВА
11:40
В Австралії помер кит, який застряг на мілині
11:39
Збій у мережі "Київстар" вплинув на національний роумінг: користувачі не можуть перейти на іншого оператора
11:15
Голова райсуду Вінниччини отримав 7 років за хабар у понад 4 тисячі доларів
11:15
Українська книжка увійшла в добірку найкращої дитячої літератури 2023 року від New York Times
11:12
США допоможуть Україні створити сили для відсічі Росії – Остін
11:10
інфографіка58% українців виступають за продовження боротьби проти Росії, навіть без допомоги Заходу
11:03
Ринок гібридних авто в Україні в листопаді зріс майже вдвічі
10:40
"Він пішов на партизанство заради дітей". Історія родини, батька якої вбили росіяни
Усі новини...
Реклама: