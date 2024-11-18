В Абхазії опозиція закликала лідера країни подати у відставку
Абхазька опозиція відкинула пропозицію лідера країни Аслана Бжанія про проведення "дострокових виборів". Йому висунуто ультиматум: до вечора 17 листопада подати у відставку. В іншому разі, як заявили в опозиції, буде організовано "тимчасовий уряд".
Джерело: "Ехо Кавказу", заява МЗС Абхазії
Деталі: Абхазьке МЗС опублікувало заяву про події в самопроголошеній республіці. За оцінкою відомства, 15 листопада в Абхазії сталася спроба держперевороту:
Дослівно: "Те, що сталося, завдає шкоди міжнародному іміджу нашої країни і негативно впливає на взаємини зі стратегічним союзником - Російською Федерацією".
Деталі: Згідно із заявою, абхазький лідер Аслан Бжанія "перебуває в республіці і продовжує керувати країною":
Аслан Бжанія заявляє про готовність піти з посади після того, як протестувальники покинуть комплекс урядових будівель у Сухумі. Однак ті закликають його до беззастережної відставки.
Передісторія:
- 15 листопада - у день початку масштабних акцій у Сухумі - опозиція пропонувала владі два варіанти:
- або президент, віцепрезидент і прем'єр ідуть у відставку, а обов'язки президента до виборів виконує спікер парламенту Лаша Ашуба;
- або президент, віцепрезидент і прем'єр ідуть у відставку, але перед цим президент призначає прем'єром компромісну фігуру, яка виконуватиме обов'язки президента.