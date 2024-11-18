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В Абхазії опозиція закликала лідера країни подати у відставку

Олена ІвашківПонеділок, 18 листопада 2024, 00:30
В Абхазії опозиція закликала лідера країни подати у відставку
Скриншот відео протестів

Абхазька опозиція відкинула пропозицію лідера країни Аслана Бжанія про проведення "дострокових виборів". Йому висунуто ультиматум: до вечора 17 листопада подати у відставку. В іншому разі, як заявили в опозиції, буде організовано "тимчасовий уряд".

Джерело: "Ехо Кавказу", заява МЗС Абхазії

Деталі: Абхазьке МЗС опублікувало заяву про події в самопроголошеній республіці. За оцінкою відомства, 15 листопада в Абхазії сталася спроба держперевороту:

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Дослівно: "Те, що сталося, завдає шкоди міжнародному іміджу нашої країни і негативно впливає на взаємини зі стратегічним союзником - Російською Федерацією".

Деталі: Згідно із заявою, абхазький лідер Аслан Бжанія "перебуває в республіці і продовжує керувати країною":

Аслан Бжанія заявляє про готовність піти з посади після того, як протестувальники покинуть комплекс урядових будівель у Сухумі. Однак ті закликають його до беззастережної відставки.

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Передісторія:

  • 15 листопада - у день початку масштабних акцій у Сухумі - опозиція пропонувала владі два варіанти:
  • або президент, віцепрезидент і прем'єр ідуть у відставку, а обов'язки президента до виборів виконує спікер парламенту Лаша Ашуба;
  • або президент, віцепрезидент і прем'єр ідуть у відставку, але перед цим президент призначає прем'єром компромісну фігуру, яка виконуватиме обов'язки президента.

АбхазіяРосіямітинги
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