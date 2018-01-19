Санкции против РФ: Порошенко хочет добавить кейсы Абхазии и Южной Осетии

Президент Петр Порошенко заявил о возможности включить вопрос оккупированных российскими войсками Абхазии и Южной Осетии к обоснованию продления санкций против РФ.



Об этом он сказал на встрече с главой парламента Грузии Ираклием Кобахидзе, сообщает сайт президента Порошенко.



Порошенко заявил, что в настоящее время ведется работа по совершенствованию механизма санкций против РФ и грузинская сторона может к ней присоединиться.



"Это поможет нам привлечь больше внимания и стимулировать Европу продлить санкции против России. Мы можем добавить грузинскую составляющую за Южную Осетию и Абхазию", - сказал глава украинского государства.



Собеседники подтвердили взаимную поддержку суверенитета и территориальной целостности обеих стран.



Порошенко поблагодарил грузинскую сторону за возможность прохождения курса реабилитации украинских военнослужащих, получивших ранения в зоне АТО, а также членов их семей.