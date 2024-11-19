Так званий "президент" Абхазії подав у відставку

Так званий "президент" окупованої грузинської Абхазії Аслан Бжанія подав у відставку, але може відкликати заяву, якщо протестувальники не залишать урядові будівлі.

Джерело: telegram-канал "глави Абхазії"

Деталі: У повідомленні зазначається, що "представники влади" та опозиції після переговорів уклали угоду.

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Згідно з нею Бжанія написав заяву про відставку.

Проте, йдеться в повідомленні, протестувальники 19 листопада повинні залишити комплекс урядових будівель в Абхазії.

В іншому випадку Бжанія відкличе заяву про відставку.

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Виконуючим обов'язки лідера республіки стане "віцепрезидент" Бадра Гунба.

Що передувало: Абхазька опозиція відкинула пропозицію лідера країни Аслана Бжанія про проведення "дострокових виборів". Йому висунули ультиматум: до вечора 17 листопада подати у відставку. В іншому разі, як заявили в опозиції, буде організовано "тимчасовий уряд".

Передісторія:

15 листопада - у день початку масштабних акцій у Сухумі - опозиція пропонувала владі два варіанти:

або президент, віцепрезидент і прем'єр ідуть у відставку, а обов'язки президента до виборів виконує спікер парламенту Лаша Ашуба;

або президент, віцепрезидент і прем'єр ідуть у відставку, але перед цим президент призначає прем'єром компромісну фігуру, яка виконуватиме обов'язки президента.

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