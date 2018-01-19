СБУ розшукує 63 людини за підозрою у держзраді

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П'ятниця, 19 січня 2018, 17:51

Служба безпеки України розслідує 149 кримінальних проваджень, відкритих за статтею про державну зраду.

Про це 112.ua повідомили у відомстві у відповідь на інформаційний запит.

За даними СБУ,  станом на 31 грудня 2017 року за ст. 111 Кримінального кодексу України у розшуку перебуває 63 людини.

Там додають, що минулого року розслідували 149 кримінальних проваджень, відкритих за статтею про держзраду.

Раніше повідомлялося, що у 2016 році в "Урядовому кур'єрі" та "Голосі України" опублікували повістки 727 суддям, прокурорам та іншим держслужбовцям, яких підозрюють у держзраді.

Як відомо, 16 червня Оболонський райсуд Києва постановив почати розгляд справи за звинуваченням Віктора Януковича у державній зраді по суті 26 червня.

Підозру Януковичу у державній зраді й поплічництві Росії в агресії проти України оголосили 28 листопада 2016 року після оголошення перерви у Святошинському райсуді Києва, з яким Янукович був на відеозв'язку з російського суду як свідок у справі про злочини на Майдані.

Теми: СБУ розшук
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