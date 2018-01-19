СБУ разыскивает 63 человека по подозрению в госизмене

Служба безопасности Украины расследует 149 уголовных производств, открытых по статье о государственной измене.

Об этом 112.ua сообщили в ведомстве в ответ на информационный запрос.

По данным СБУ, по состоянию на 31 декабря 2017 по ст. 111 Уголовного кодекса Украины в розыске находится 63 человека.

Там добавляют, что в прошлом году расследовали 149 уголовных производств, открытых по статье о госизмене.

Ранее сообщалось, что в 2016 году в "Урядовому курьере" и "Голосе Украины" опубликовали повестки 727 судьям, прокурорам и другим госслужащим, которых подозревают в госизмене.

Как сообщалось, 16 июня Оболонский райсуд Киева постановил начать рассмотрение дела по обвинению Виктора Януковича в государственной измене по сути 26 июня.

Генпрокурор объявил подозрение Януковичу в государственной измене и пособничестве России в агрессии против Украины 28 ноября 2016 года после объявления перерыва в Святошинском райсуде Киева, с которым Янукович был на видеосвязи из российского суда как свидетель по делу о преступлениях на Майдане.