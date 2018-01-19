Перестрілка в Одесі: Кількість загиблих зросла

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П'ятниця, 19 січня 2018, 18:02
Думская

За попередніми даними, в результаті перестрілки в центрі Одеси двоє людей загинули, четверо осіб зазнали поранень.

Про це "Українській правді" повідомив 19 січня директор Департаменту комунікації Національної поліції Ярослав Тракало.

"За попередньою інформацією, станом на зараз – 4 поранених, двоє загиблих", – сказав він.

Тракало пояснив, що поліція застрелила зловмисника, який застосував зброю, тіло ще одного чоловіка знайшли в районі перестрілки.

Пізніше в МВС повідомили, що "прибувши на місце поліцейські з'ясували, що зловмисник влаштував перестрілку: поранив трьох поліцейських, водія таксі та застрелив свого спільника".

Наразі всі постраждалі знаходяться в лікарні.  

Водночас поліцейські штурмують приміщення, в якому переховувався злочинець, воно веде прямо до одеських катакомб.  Триває відпрацювання катакомб у пошуках можливих спільників.

За словами речника поліції, у цих катакомбах знайшли багато зброї, зокрема правоохоронці вже знайшли чотири гранати.

Раніше повідомлялося, що в центрі Одеси поліцейські застрелили злочинця, при цьому, троє поліцейських отримали поранення.

У мережі вже з'явилося відео перестрілки в Одесі.

 
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Валентина Романенко, Оксана Коваленко, УП
Теми: Одеса кримінал
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