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Перестрелка в Одессе: Количество погибших возросло

Пятница, 19 января 2018, 17:02
Перестрелка в Одессе: Количество погибших возросло
Думская

По предварительным данным, в результате перестрелки в центре Одессы два человека погибли, четверо получили ранения.

Об этом "Украинской правде" сообщил 19 января директор Департамента коммуникации Национальной полиции Ярослав Тракало.

"По предварительной информации, на сейчас - 4 раненых, двое погибших", - сказал он.

Тракало пояснил, что полиция застрелила злоумышленника, который применил оружие, тело еще одного мужчины нашли в районе перестрелки.

Позже в МВД сообщили, что "прибывшие на место полицейские выяснили, что злоумышленник устроил перестрелку: ранил трех полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника".

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

В то же время полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник, оно ведет прямо к одесским катакомбам. Продолжается отработка катакомб в поисках возможных сообщников.

По словам спикера полиции, в этих катакомбах нашли много оружия, в частности правоохранители уже нашли четыре гранаты.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы полицейские застрелили преступника, при этом, трое полицейских получили ранения.

В сети уже появилось видео перестрелки в Одессе.

 
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Валентина Романенко, Оксана Коваленко, УП
Темы: Одессакриминал
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