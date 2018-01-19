Перестрелка в Одессе: Количество погибших возросло

По предварительным данным, в результате перестрелки в центре Одессы два человека погибли, четверо получили ранения.



Об этом "Украинской правде" сообщил 19 января директор Департамента коммуникации Национальной полиции Ярослав Тракало.



"По предварительной информации, на сейчас - 4 раненых, двое погибших", - сказал он.



Тракало пояснил, что полиция застрелила злоумышленника, который применил оружие, тело еще одного мужчины нашли в районе перестрелки.

Позже в МВД сообщили, что "прибывшие на место полицейские выяснили, что злоумышленник устроил перестрелку: ранил трех полицейских, водителя такси и застрелил своего сообщника".

Сейчас все пострадавшие находятся в больнице.

В то же время полицейские штурмуют помещение, в котором скрывался преступник, оно ведет прямо к одесским катакомбам. Продолжается отработка катакомб в поисках возможных сообщников.

По словам спикера полиции, в этих катакомбах нашли много оружия, в частности правоохранители уже нашли четыре гранаты.



Ранее сообщалось, что в центре Одессы полицейские застрелили преступника, при этом, трое полицейских получили ранения.

В сети уже появилось видео перестрелки в Одессе.

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