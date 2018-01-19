Вбитий в Одесі чоловік міг бути відомим проросійським діячем

Чоловік, що спричинив перестрілку в Одесі та поранив трьох поліцейських, ймовірно був відомим одеським діячем проросійського спрямування Валентином Дорошенком.

Про це повідомляє "Думская" з посиланням на власні джерела.

"Він називав себе членом "партії Сталіна", в 2010-му намагався балотуватися в мери Одеси, а роком раніше навіть викликав тодішнього міського голову Едуарда Гурвіца на дуель - приїжджав до муніципалітету на коні з мечем в руці", – пише видання.

Зазначається також, що Дорошенко розшукувався поліцією як учасник заворушень біля будівлі облУВС восени 2013 року, коли відбулись сутички між прихильниками лідера партії "Родіна" Ігоря Маркова. Прихильники Маркова намагались тоді відбити його у правоохоронців.

Він досі перебуває у розшуку на сайті МВС.

"З'ясувавши, що Дорошенко повернувся додому, до нього нагрянули поліцейські – два оперативника Приморського відділу і дільничний", – йдеться в повідомленні.

Після цього, за інформацією видання, Дорошенко "дістав пістолет і напав на правоохоронців".

Джерела УП підтверджують інформацію, що зловмисником міг бути Дорошенко.

Раніше повідомлялось, що в центрі Одеси поліцейські застрелили злочинця, при цьому, троє поліцейських отримали поранення.

Пізніше у Facebook з’явився відеозапис перестрілки.