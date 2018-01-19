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Убитый в Одессе мужчина мог быть известным пророссийским деятелем

Пятница, 19 января 2018, 17:05
Убитый в Одессе мужчина мог быть известным пророссийским деятелем

Человек, который устроил перестрелку в Одессе и ранил трех полицейских, вероятно был известным одесским деятелем пророссийского направления Валентином Дорошенко.

Об этом сообщает "Думская" со ссылкой на собственные источники.

"Он называл себя членом "партии Сталина", в 2010-м пытался баллотироваться в мэры Одессы, а годом ранее даже вызывал тогдашнего городского голову Эдуарда Гурвица на дуэль — приезжал к муниципалитету на коне с мечом в руке", – пишет издание.

Отмечается также, что Дорошенко разыскивался полицией как участник беспорядков у здания облУВД осенью 2013 года, когда произошли столкновения между сторонниками лидера партии "Родина" Игоря Маркова. Сторонники Маркова пытались тогда отбить его у правоохранителей.

 

Он и сейчас числится в розыске на сайти МВД.

 

"Выяснив, что Дорошенко вернулся домой, к нему нагрянули полицейские — два оперативника Приморского отдела и участковый", – говорится в сообщении.

После этого, по информации издания, Дорошенко "достал пистолет и напал на правоохранителей".

Источники УП подтверждают информацию, что злоумышленником мог быть Дорошенко.

Ранее сообщалось, что в центре Одессы полицейские застрелили преступника, при этом, трое полицейских получили ранения.

Позже в Facebook появилась видеозапись перестрелки.

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