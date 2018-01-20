Міклош: Україна не зможе виконувати боргові зобов'язання без співпраці з МВФ

Україна зобов'язана продовжувати реформи в 2018 році, незважаючи на наближення виборів, зокрема тому, що це є її зобов'язанням перед Міжнародним валютним фондом, без співпраці з яким вона не зможе виконувати свої боргові зобов'язання.

Про це заявив глава Стратегічної групи радників з підтримки реформ в Україні Іван Міклош в ефірі "5 каналу", передає Інтерфакс-Україна.

"Це нормально в демократичних країнах, коли політики перед виборами не хочуть робити реформи, тому що люди реформ бояться. Але в 2018 році потрібно, щоб реформи тривали. Тому що Україна - в ситуації, коли без реформ не буде прогресу, а люди потребують прогресу. Тому що (без реформ) Україна не зможе фінансувати свої зобов'язання без програми валютного фонду, а отже - необхідно, щоб були виконані ці зобов'язання (про проведення реформ, взяті перед МВФ) ", - сказав Міклош.

Він зазначив, що одним з найважливіших зобов'язань України перед МВФ є проведення антикорупційної реформи, зокрема, прийняття законопроекту про Антикорупційний суд.

"Буде необхідно, щоб ці передумови валютного фонду були виконані навесні, тобто до кінця травня, щоб не створити проблеми в цьому фінансуванні. Значить, ще є час... Але не тільки потрібно мати якийсь Антикорупційний суд - треба мати такий суд, який буде працювати. І не тільки за назвою антикорупційний, а той, який буде боротися з великою корупцією", - сказав Міклош.

Як відомо, низка міжнародних партнерів України виступили з жорсткими вимогами до Києва через законопроект про про антикорупційний суд який вніс до Верховної Ради президент України Петро Порошенко.

Зокрема, Міжнародний валютний фонд заявив, що проект Порошенка про Антикорупційний суд суперечить зобов’язанням України.

Згодом Світовий банк теж висунув свої вимоги, попередивши, що на кону $800 млн.

Євросоюз також офіційно виступив із критикою на адресу Банкової через те, що президент, мовляв, подав законопроект про Антикорупційний суд, який суперечить обіцянкам Києва та рекомендаціям Венеціанської комісії.

Президентський проект намагатимуться включити до порядку денного вже наступної сесії Верховної Ради.

Представник президента у Верховній Раді Ірина Луценко запевнила, що рекомендації Венеційської комісії та МВФ будуть ваховані.