Миклош: Украина не сможет выполнять долговые обязательства без сотрудничества с МВФ

Украина обязана продолжать реформы в 2018 году, несмотря на приближение выборов, в частности потому, что это ее обязательства перед Международным валютным фондом, без сотрудничества с которым она не сможет выполнять свои долговые обязательства.

Об этом заявил глава Стратегической группы советников по поддержке реформ в Украине Иван Миклош в эфире "5 канала", передает Интерфакс-Украина.

"Это нормально в демократических странах, когда политики перед выборами не хотят делать реформы, потому что люди реформ боятся. Но в 2018 году нужно, чтобы реформы продолжались. Потому что Украина - в ситуации, когда без реформ не будет прогресса, а люди нуждаются в прогрессе. Так как (без реформ) Украина не сможет финансировать свои обязательства без программы валютного фонда, а значит - необходимо, чтобы были выполнены эти обязательства (о проведении реформ, взятые перед МВФ)", - сказал Миклош .

Он отметил, что одним из важнейших обязательств Украины перед МВФ является проведение антикоррупционной реформы, в частности, принятие законопроекта об Антикоррупционном суде.

"Будет необходимо, чтобы эти предпосылки валютного фонда были выполнены весной, то есть до конца мая, чтобы не создать проблемы в этом финансировании. Значит, еще есть время ... Но не только нужно иметь какой-то Антикоррупционный суд - надо иметь такой суд, который будет работать. И не только по названию антикоррупционный, а тот, который будет бороться с большой коррупцией", - сказал Миклош.

Как известно, ряд международных партнеров Украины выступили с жесткими требованиями к Киеву из-за законопроекта о об антикоррупционном суде который внес в Верховную Раду президент Украины Петр Порошенко.

В частности, Международный валютный фонд заявил, что проект Порошенка противоречит обязательствам Украины.

Впоследствии Всемирный банк тоже выдвинул свои требования, предупредив, что на кону $ 800 млн.

Евросоюз также официально выступил с критикой в ​​адрес Банковой из-за того, что президент, мол, подал законопроект об Антикоррупционном суде, который противоречит обещаниям Киева и рекомендациям Венецианской комиссии.

Президентский проект попытаются включить в повестку дня уже на следующей сессии Верховной Рады.

Представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко заверила, что рекомендации Венецианской комиссии и МВФ будут ваховани.