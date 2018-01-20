Водопостачання у Черкасах повністю відновили

Водопостачання у Черкасах, яке було відсутнє через погіршення погодних умов та перебої з електрикою, станом на 14:00 повністю відновлено.

Про це йдеться у повідомленні КП "Черкасиводоканал".

"Наразі усі насосні станції працюють у звичному режимі, резервуари чистої води заповнені, а робочий тиск у водорозподільній мережі відновлено. Поривів на магістральних водогонах та міських мережах не виявлено", - повідомили у компанії.

Раніше у ДержНС повідомили, що станом на ранок відновлено електропостачання насосної станції м.Черкаси та здійснюється поступове наповнення водою міської системи водопостачання.

Через перебої з електрикою внаслідок несприятливих погодних умов водопостачання у місті було відсутнє.

Українська правда