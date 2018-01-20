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Водопостачання у Черкасах повністю відновили

Субота, 20 січня 2018, 13:35

Водопостачання у Черкасах, яке було відсутнє через погіршення погодних умов та перебої з електрикою, станом на 14:00 повністю відновлено. 

Про це йдеться у повідомленні КП "Черкасиводоканал". 

"Наразі усі насосні станції працюють у звичному режимі, резервуари чистої води заповнені, а робочий тиск у водорозподільній мережі відновлено. Поривів на магістральних водогонах та міських мережах не виявлено", - повідомили у компанії. 

Раніше у ДержНС повідомили, що станом на ранок відновлено електропостачання насосної станції м.Черкаси та здійснюється поступове наповнення водою міської системи водопостачання. 

Через перебої з електрикою внаслідок несприятливих погодних умов водопостачання у місті було відсутнє.

Українська правда 

Теми: погоданадзвичайна подіяЧеркаси
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