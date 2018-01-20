Водоснабжение в Черкассах полностью восстановили

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Суббота, 20 января 2018, 14:35

Водоснабжение в Черкассах, которое отсутствовало из-за ухудшения погодных условий и перебоев с электричеством, по состоянию на 14:00 полностью восстановлено.

Об этом говорится в сообщении КП "Черкассыводоканал".

"В настоящее время все насосные станции работают в обычном режиме, резервуары чистой воды заполнены, а рабочее давление в водораспределительных сетиях восстановлено. Порывов на магистральных водопроводах и городских сетях не обнаружено", - сообщили в компании.

Ранее в ГосЧС сообщили, что по состоянию на утро восстановлено электроснабжение насосной станции г.Черкассы и осуществляется постепенное наполнение водой городской системы водоснабжения.

Из-за перебоев с электричеством в результате неблагоприятных погодных условий водоснабжение в городе отсутствовало.

Украинская правда 

Темы: погода чрезвычайное происшествие Черкассы
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