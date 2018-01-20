У Порошенка заговорили про звільнення з полону ще кількох військових

Україна чекає на звільнення з полону ще кількох військових.

Про це йшлося на зустрічі президента Петро Порошенко з митрополитом УПЦ Онуфрієм та представником президента в Тристоронній контактній групі Іриною Геращенко, повідомляє прес-служба президента.

Порошенко подякував українським церквам за підтримку процесу звільнення українських заручників та підтримку їх родин.

"Я буду дуже вітати допомогу церкви у звільнені політичних в’язнів, які перебувають на території Росії", - наголосив він.

Глава держави також звернувся до церкви за підтримкою для тих, хто перебуває на окупованих територіях та в наданні їм гуманітарної допомоги.

При цьому президент зазначив, що "Україна готова до рішучих кроків щодо повернення наших хлопців та дівчат додому".

Він також повідомив про свою зустріч з родинами тих, хто залишився на окупованій території у в’язницях.

Митрополит Онуфрій пообіцяв робити усе від нього залежне для подальшого звільнення українців.

Як повідомлялося, перший великий етап звільнення українських заручників відбувся 27 грудня 2017 року. Українська сторона передала бойовикам Донбасу 233 особи, а забрала 73 людини.

18 січня представники України та окремих районів Донецької та Луганської областей здійснили новий обмін списками утримуваних осіб.