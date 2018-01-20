У Порошенко заговорили об освобождении из плена еще нескольких военных

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Суббота, 20 января 2018, 19:52

Украина ждет освобождения из плена еще несколько военных.

Об этом шла речь на встрече президента Петра Порошенко с митрополитом УПЦ Онуфрием и представителем президента в Трехсторонний контактной группе Ириной Геращенко, сообщает пресс-служба президента.

Порошенко поблагодарил украинские церкви за поддержку процесса освобождения украинских заложников и поддержку их семей.

"Я буду очень приветствовать помощь церкви в освобождении политических заключенных, находящихся на территории России", - подчеркнул он.

Глава государства также обратился к церкви за поддержкой для тех, кто находится на оккупированных территориях и в предоставлении им гуманитарной помощи.

При этом президент отметил, что "Украина готова к решительным шагам по возврату наших ребят домой".

Он также сообщил о своей встрече с семьями тех, кто остался на оккупированной территории в тюрьмах.

Митрополит Онуфрий пообещал делать все от него зависящее для дальнейшего освобождения украинцев.

Как известно, 27 декабря 2017 года состоялся обмен заключенных между боевиками Донбасса и украинской стороной, домой вернулись 73 украинских заложников.

Темы: Порошенко заложники церковь
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