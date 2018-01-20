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Пожежу на Хмельницького ліквідували

Субота, 20 січня 2018, 23:18
Пожежу на Хмельницького ліквідували
Ельдар Сарахман, УП

Пожежу в старовинному відселеному будинку в центрі Києва за адресою вулиця Богдана Хмельницького, 12/14, ліквідували.

"О 23:28 пожежу ліквідовано", - повідомляється на сайті ДСНС.

За попередніми даними, жертв та постраждалих немає.

Як повідомлялося, займання сталося близько 19:40 у суботу

Як відомо, 25 лютого 2016 року в аварійному будинку на вулиці Богдана Хмельницького, 12-14 обвалились перекриття з 4 по 1 поверх. Під завалами опинились будівельники, двоє з них загинули

Мер Києва Кличко наголосив, що роботи в будинку відбувалися з порушенням техніки безпеки і без будь-яких дозвільних документів.

Пізніше прокуратура Києва повідомила про підозру виконробу, під керівництвом якого здійснювалися будівельні роботи.

"Прибутковий будинок" XIX ст. за адресою Хмельницького, 12/14 є пам’яткою історії, архітектури і містобудування місцевого значення.

Українська правда

Теми: КиївДСНС
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