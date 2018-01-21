Пожар на Хмельницкого ликвидировали

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Воскресенье, 21 января 2018, 00:18
Эльдар Сарахман, УП

Пожар в старинном отселенном доме в Киеве по адресу улица Богдана Хмельницкого, 12/14, ликвидировали.

"В 23:28 пожар ликвидирован", - сообщается на сайте ГСЧС.

По предварительным данным, жертв и пострадавших нет.

Как сообщалось, пожар начался около 19:40 субботы.

Как известно, 25 февраля 2016 года в аварийном доме на улице Богдана Хмельницкого, 12-14 обвалились перекрытия с 4 по 1 этаж. Под завалами оказались строители, двое из них погибли.

Мэр Киева Кличко подчеркнул, что работы в доме происходили с нарушением техники безопасности и без каких-либо разрешительных документов.

Позже прокуратура Киева сообщила о подозрении прорабу, под руководством которого осуществлялись строительные работы.

"Доходный дом" XIX в. по адресу Хмельницкого, 12/14 является памятником истории, архитектуры и градостроительства местного значения.

Украинская правда

Темы: Киев ГСЧС
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