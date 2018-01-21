Негода: без електрики лишаються 322 населені пункти

Внаслідок ускладнення погодних умов лишаються знеструмленими 322 населені пункти у чотирьох областях.

Про це йдеться у повідомленні Держслужби з надзвичайних ситуацій станом на 22:00 20 січня.

Зокрема, без світла залишаються 244 населені пункти у Одеській області, 44 – у Черкаській, 3 – у Чернігівській, 1 – у Дніпропетровській.

Рух транспорту на ділянці автодороги М-05 Київ – Одеса на території Черкаської та Кіровоградської областей відновлено в обох напрямках по одній смузі", – йдеться у заяві ДСНС.

Через погіршення погодних умов у Черкасах було припинено водопостачання. 20 січня у Черкасиводоканал повідомили, що його повністю відновили.

В Укгрідрометцентрі попереджають про суттєве ускладнення погодних умов 21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях.