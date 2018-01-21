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Непогода: без электричества остаются 322 населенных пункта

Воскресенье, 21 января 2018, 01:08

В результате осложнения погодных условий остаются обесточенными 322 населенных пункта в четырех областях.

Об этом говорится в сообщении Госслужбы по чрезвычайным ситуациям по состоянию на 22:00 20 января.

В частности, без света остаются 244 населенных пункта в Одесской области, 44 - в Черкасской, 3 - в Черниговской, 1 - в Днепропетровской.

"Движение транспорта на участке автодороги М-05 Киев - Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей восстановлено в обоих направлениях по одной полосе", - говорится в заявлении ДСНС.

Из-за ухудшения погодных условий в Черкассах было прекращено водоснабжение. 20 января в Черкассыводоканале сообщили, что его полностью восстановили.

В Укгридрометцентре предупредили о существенном осложнения погодных условий 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях.

Темы: погодаГСЧС
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