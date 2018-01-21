МЗС підтвердило, що в Кабулі загинув не один українець

Міністр закордонних справ Павло Клімкін припускає, що внаслідок атаки терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі міг загинути не один, а більше громадян України.

"На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях", - написав він у Twitter.

Клімкін додав, що рішуче засуджує терористичну атаку в Кабулі й висловив співчуття рідним та близьким загиблих.

Жахлива звістка з Афганістану. Рішуче засуджую терористичну атаку в Кабулі. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 21, 2018

Пізніше прес-служба МЗС повідомила, що внаслідок теракту у Кабулі загинули громадяни України.

"За останньою інформацією, що надходить до МЗС України, внаслідок вчорашнього терористичного нападу на готель у Кабулі загинули громадяни України", - йдеться на сайті відомства.

Точна кількість постраждалих чи загиблих громадян України при цьому не уточнюється.

Консул України в Таджикистані негайно вилітає до Кабула. Тим часом встановлено контакти з консульськими співробітниками акредитованих в Афганістані дипломатичних представництв дружніх до України держав, які вже зараз надають допомогу.

Раніше в неділю представник Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич повідомив, що внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинув громадянин України.

Як повідомлялося, внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі в суботу 5 людей загинуло і 6 поранено.

Серед загиблих двоє нападників, яких було ліквідовано.

Ще 153 осіб, в тому числі 41 іноземця, евакуювали.