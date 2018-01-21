МИД подтвердил, что в Кабуле погиб не один украинец

Министр иностранных дел Павел Климкин предполагает, что в результате атаки террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле мог погибнуть не один, а больше граждан Украины.

"К сожалению, есть опасность, что украинцев среди погибших может быть больше. Ведется постоянная работа с властью на местах", - написал он в Twitter.

Климкин добавил, что решительно осуждает террористическую атаку в Кабуле и выразил соболезнования родным и близким погибших.

Жахлива звістка з Афганістану. Рішуче засуджую терористичну атаку в Кабулі. Щирі співчуття рідним та близьким загиблих. На жаль, є небезпека, що українців серед загиблих може бути більше. Ведеться постійна робота з владою на місцях. — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) January 21, 2018

Позже пресс-служба МИД сообщила, что в результате теракта в Кабуле погибли граждане Украины.

"По последней информации, поступающей в МИД Украины, в результате вчерашнего террористического нападения на отель в Кабуле погибли граждане Украины", - говорится на сайте ведомства.

Точное количество пострадавших или погибших граждан Украины при этом не уточняется.

Консул Украины в Таджикистане немедленно вылетает в Кабул. Между тем установлены контакты с консульскими сотрудниками аккредитованных в Афганистане дипломатических представительств дружественных Украине государств, которые уже сейчас оказывают помощь.

Ранее в воскресенье представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич сообщил, что в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погиб гражданин Украины.

Как сообщалось, в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле 5 человек погибли и 6 получили ранения. Среди погибших двое нападавших, которые были ликвидированы.

Еще 153 человека, в том числе 41 иностранца, эвакуировали.