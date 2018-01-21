Негода в Україні: досі знеструмлено 226 населених пунктів

1114 переглядів
Неділя, 21 січня 2018, 16:53

Внаслідок погіршення погодних умов у трьох областях знеструмленими залишаються 226 населених пунктів.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, зокрема у Одеській області знеструмлено 176 н.п.,  у Черкаській - 48, у Чернігівській - 2. 

Також на Одещині тривають відновлювальні роботи у м.Вилково, де без електрики лишаються насосна станція та лікарня. Для їхнього енергозабезпечення залучено пересувні електростанції ДСНС. 

Наразі, за даними ДержНС, небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається: невеликий сніг з дощем - у  Запорізькій області, місцями невеликий дощ у Донецькій та Луганській областях.

"Рух транспорту на ділянках автодороги Київ-Одеса на території Черкаської та Кіровоградської областей забезпечено в обох напрямках, виставлено 12 постів (Черкаська – 9, Кіровоградська – 3) з автомобілями підвищеної прохідності для надання допомоги великовантажному транспорту", - повідомили у ДержНС.

Як відомо, 21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов.

Українська правда

Теми: погода ДСНС надзвичайна подія
powered by lun.ua
По темі
ДСНС попереджає про снігопади й хуртовини 21 січня 2018, 14:29
Негода: без електрики лишаються 322 населені пункти 21 січня 2018, 02:08
Зубко чекає на "голови", що полетять через перекриті негодою дороги 20 січня 2018, 16:59
Усі новини
Головні новини
Штаб: бойовики за день не стріляли у військових ЗСУ, лише у цивільних
Клімкін: У Кабулі загинули 6 громадян України
У Кремлі розповіли про "контакти Путіна і Порошенка", які не афішують
BBC: Внаслідок теракту у готелі Кабулу загинули 9 українців
Усі новини
здоров'я

Грудне вигодовування зменшує ризик розвитку діабету

Вічна пам'ять героям!

В український прокат виходить стрічка про співака Василя Сліпака