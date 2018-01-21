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Негода в Україні: досі знеструмлено 226 населених пунктів

Неділя, 21 січня 2018, 15:53

Внаслідок погіршення погодних умов у трьох областях знеструмленими залишаються 226 населених пунктів.

Як повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій, зокрема у Одеській області знеструмлено 176 н.п.,  у Черкаській - 48, у Чернігівській - 2. 

Також на Одещині тривають відновлювальні роботи у м.Вилково, де без електрики лишаються насосна станція та лікарня. Для їхнього енергозабезпечення залучено пересувні електростанції ДСНС. 

Наразі, за даними ДержНС, небезпечних метеорологічних явищ не спостерігається: невеликий сніг з дощем - у  Запорізькій області, місцями невеликий дощ у Донецькій та Луганській областях.

"Рух транспорту на ділянках автодороги Київ-Одеса на території Черкаської та Кіровоградської областей забезпечено в обох напрямках, виставлено 12 постів (Черкаська – 9, Кіровоградська – 3) з автомобілями підвищеної прохідності для надання допомоги великовантажному транспорту", - повідомили у ДержНС.

Як відомо, 21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях очікується суттєве ускладнення погодних умов.

Українська правда

Теми: погодаДСНСнадзвичайна подія
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