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Рух на трасі Київ-Одеса мають відновити до кінця доби - Зубко

Субота, 20 січня 2018, 13:06

До кінця доби 20 січня рух на трасі Київ - Одеса на території Черкаської області має бути відновлено. 

Відповідне доручення під час засідання держкомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дав глава Мінрегіонбуду та ЖКГ Геннадій Зубко, пише Інтерфакс-Україна.

"До кінця доби рух по трасі Київ - Одеса має бути відновлено", - заявив він.

Зубко також заявив, що профільні служби, зокрема облавтодор, не зробили висновків після погіршення погодних умов 18 грудня 2017 року і ліквідації наслідків.

"Тільки зараз звозиться техніка, щоб ліквідувати снігові затори. Люди три доби стоять у заторах, як це було 18 грудня", - зазначив він.

У свою чергу у МВС України повідомили, що станом на 13:00 20 січня ускладненим лишається рух великовантажного та великогабаритного автотранспорту на автошляхах у Кіровоградській області.

Зокрема, йдеться про ділянки на трасі М-12 "Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка (578-703км)", де біля смт. Новоархангельськ на стоянках та місцях відстою перебувають 60 вантажних автомобілів, на виїзді з м. Кропивницький, де біля готельного комплексу на місці відстою - 10 вантажних автомобілів, та на трасі Н-24 "Благовіщенськ-Миколаїв (0-46 км)" біля смт. Голованівськ (на стоянках та місцях відстою - 100 вантажних автомобілів). 

 

Раніше у МВС повідомили, що станом на 9:30 суботи усі обмеження руху на автодорогах України було знято, а уповільнений рух спостерігається на трасі М-05 "Київ-Одеса"

Окрім того йшлося про затор на трасі М-12 "Стрий-Тернопіль-Кропивницький-Знам’янка" через ДТП, в якому перебували близько 135 вантажних автомобілів. 

Разом з тим в Укгрідрометцентрі попереджають про суттєве ускладнення погодних умов 21-23 січня у Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській, Донецькій, Луганській областях. 

Українська правда 

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Теми: дорогипогода
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