Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Непогода в Украине: все еще обесточены 226 населенных пунктов

Воскресенье, 21 января 2018, 15:53

В результате ухудшения погодных условий в трех областях обесточенными остаются 226 населенных пунктов.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточены 176 н.п., в Черкасской - 48, в Черниговской - 2.

Также в Одесской области продолжаются восстановительные работы в г.Вилково, где без электричества остаются насосная станция и больница. Для их энергообеспечения привлечены передвижные электростанции ГосЧС.

В настоящее время, по данным ГосЧС, опасных метеорологических явлений не наблюдается: небольшой снег с дождем - в Запорожской области, местами небольшой дождь в Донецкой и Луганской областях.

"Движение транспорта на участках автодороги Киев-Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей обеспечено в обоих направлениях, выставлено 12 постов (Черкасская - 9, Кировоградская - 3) с автомобилями повышенной проходимости для оказания помощи большегрузому транспорту", - сообщили в ГосЧС. 

Как известно, 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: погодаГСЧСчрезвычайное происшествие
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
погода
Метеорологическое предупреждение: на Киевщину идут грозы
В Киеве зафиксировали рекорд суточного количества осадков
Во Франковске из-за непогоды упала часть пешеходного моста
Последние новости
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
20:00
Что происходит на Авдиевскком коксохиме, и кого ждут на фронте – интервью комбата Игоря Губенко
19:59
Правительство Польши передало Украине 5 тысяч Starlink
Все новости...
Реклама: