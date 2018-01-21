Непогода в Украине: все еще обесточены 226 населенных пунктов

В результате ухудшения погодных условий в трех областях обесточенными остаются 226 населенных пунктов.

Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, в Одесской области обесточены 176 н.п., в Черкасской - 48, в Черниговской - 2.

Также в Одесской области продолжаются восстановительные работы в г.Вилково, где без электричества остаются насосная станция и больница. Для их энергообеспечения привлечены передвижные электростанции ГосЧС.

В настоящее время, по данным ГосЧС, опасных метеорологических явлений не наблюдается: небольшой снег с дождем - в Запорожской области, местами небольшой дождь в Донецкой и Луганской областях.

"Движение транспорта на участках автодороги Киев-Одесса на территории Черкасской и Кировоградской областей обеспечено в обоих направлениях, выставлено 12 постов (Черкасская - 9, Кировоградская - 3) с автомобилями повышенной проходимости для оказания помощи большегрузому транспорту", - сообщили в ГосЧС.

Как известно, 21-23 января в Николаевской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Харьковской, Донецкой, Луганской областях ожидается существенное осложнение погодных условий.

Украинская правда