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В МЗС уточнили дані про українця, який загинув у готелі в Кабулі

Неділя, 21 січня 2018, 16:35

Громадянин України, який загинув внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі, працював в одній з українських авіакомпаній. 

Про це ввечері 21 січня повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич в еірі "112 Україна".

За його словами, українець є співробітником української авіакомпанії, яка працювала на авіаринку Афганістану. 

"Є небезпека, що кількість загиблих громадян України внаслідок нападу на готель може бути більшою, аніж один. Це питання потребує уточнення, після прибуття консула України до Кабула, після його комунікації і контактів з правоохоронними органами та іншими органами буде більше уточненої інформації, яку ми зможемо оприлюднити", - зазначив Кирилич. 

Він додав, що родини українців, яких можуть стосуватися наслідки інциденту, "будуть повідомлені у робочому порядку". 

Як відомо, у суботу внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 - іноземці. 153 особи, в тому числі 41 іноземця, евакуювали.

Серед загиблих також - двоє нападників, яких було ліквідовано. 

У МЗС повідомили, що внаслідок атаки загинув 1 українець, однак згодом уточнили, що внаслідок теракту кількість загиблих громадян України може бути більшою. 

Українська правда 

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Теми: МЗСАфганістантерактжертви
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