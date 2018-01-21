В МЗС уточнили дані про українця, який загинув у готелі в Кабулі

4556 переглядів
Неділя, 21 січня 2018, 17:35

Громадянин України, який загинув внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі, працював в одній з українських авіакомпаній. 

Про це ввечері 21 січня повідомив начальник управління Департаменту консульської служби МЗС України Василь Кирилич в еірі "112 Україна".

За його словами, українець є співробітником української авіакомпанії, яка працювала на авіаринку Афганістану. 

"Є небезпека, що кількість загиблих громадян України внаслідок нападу на готель може бути більшою, аніж один. Це питання потребує уточнення, після прибуття консула України до Кабула, після його комунікації і контактів з правоохоронними органами та іншими органами буде більше уточненої інформації, яку ми зможемо оприлюднити", - зазначив Кирилич. 

Він додав, що родини українців, яких можуть стосуватися наслідки інциденту, "будуть повідомлені у робочому порядку". 

Як відомо, у суботу внаслідок нападу терористів на готель "Інтерконтиненталь" у Кабулі загинули 18 осіб, серед них 14 - іноземці. 153 особи, в тому числі 41 іноземця, евакуювали.

Серед загиблих також - двоє нападників, яких було ліквідовано. 

У МЗС повідомили, що внаслідок атаки загинув 1 українець, однак згодом уточнили, що внаслідок теракту кількість загиблих громадян України може бути більшою. 

Українська правда 

Теми: МЗС Афганістан теракт жертви
powered by lun.ua
По темі
МЗС підтвердило, що в Кабулі загинув не один українець 21 січня 2018, 15:37
МЗС вимагає від Росії надати Балуху меддопомогу 21 січня 2018, 12:28
Від нападу на готель у Кабулі могли постраждати українці 21 січня 2018, 10:24
Усі новини
Головні новини
Штаб: бойовики за день не стріляли у військових ЗСУ, лише у цивільних
Клімкін: У Кабулі загинули 6 громадян України
У Кремлі розповіли про "контакти Путіна і Порошенка", які не афішують
BBC: Внаслідок теракту у готелі Кабулу загинули 9 українців
Усі новини
здоров'я

Грудне вигодовування зменшує ризик розвитку діабету

Вічна пам'ять героям!

В український прокат виходить стрічка про співака Василя Сліпака