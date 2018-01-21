В МИД уточнили данные об украинце, погибшем в результате нападения на отель в Кабуле

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Воскресенье, 21 января 2018, 17:35

Гражданин Украины, который погиб в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, работал в одной из украинских авиакомпаний.

Об этом вечером 21 января сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в еири "112 Украина".

По его словам, украинец является сотрудником украинской авиакомпании, которая работала на авиарынке Афганистана.

"Есть опасения, что количество погибших граждан Украины в результате нападения на отель может быть больше, чем один. Этот вопрос требует уточнения. После прибытия консула Украины в Кабул после его коммуникации и контактов с правоохранительными органами и другими органами будет больше уточненной информации, которую мы сможем обнародовать", - отметил Кирилич.

Он добавил, что семьи украинцев, которых могут касаться последствия инцидента, "будут уведомлены в рабочем порядке".

Украинская правда

Темы: МИД Афганистан теракт жертвы
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