В МИД уточнили данные об украинце, погибшем в результате нападения на отель в Кабуле

Гражданин Украины, который погиб в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле, работал в одной из украинских авиакомпаний.

Об этом вечером 21 января сообщил начальник управления Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич в еири "112 Украина".

По его словам, украинец является сотрудником украинской авиакомпании, которая работала на авиарынке Афганистана.

"Есть опасения, что количество погибших граждан Украины в результате нападения на отель может быть больше, чем один. Этот вопрос требует уточнения. После прибытия консула Украины в Кабул после его коммуникации и контактов с правоохранительными органами и другими органами будет больше уточненной информации, которую мы сможем обнародовать", - отметил Кирилич.

Он добавил, что семьи украинцев, которых могут касаться последствия инцидента, "будут уведомлены в рабочем порядке".

Как известно, в субботу в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 - иностранцы. 153 человек, в том числе 41 иностранца, эвакуировали.

Среди погибших также - двое нападавших, которые были ликвидированы.

В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, однако впоследствии уточнили, что в результате теракта количество погибших граждан Украины может быть больше.

Украинская правда