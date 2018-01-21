Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

BBC: В результате теракта в отеле Кабула погибли 9 украинцев

Воскресенье, 21 января 2018, 16:59

Полиция Кабула заявила, что в результате террористического нападения на отель в столице Афганистана погибли 9 граждан Украины.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные, полученные от местных правоохранителей.

Кроме того жертвами нападения стали 1 гражданин Германии, 1 - Греции, 1 - Казахстана. Гражданство еще двух погибших устанавливается.

О гибели нескольких своих сотрудников сообщила также афганская авиакомпания Kam Air.

Отмечается, что общее число погибших, установленное на данный момент, составляет 14 человек, среди них - 4 граждан Афганистана. Трое из нападавших на гостиницу были убиты во время противостояния с афганскими военными.

10 человек, среди которых четверо - гражданские - получили ранения.

Около 160 человек были спасены из отеля в ходе спецоперации. 

Как известно, в субботу в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 - иностранцы. Сообщалось, что среди погибших - двое нападавших, которые были ликвидированы. 

В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, однако позже уточнили, что в результате теракта количество погибших граждан Украины может возрасти.

Украинская правда 

"Украинская правда" в Threads

Темы: жертвытерактАфганистан
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

фотоЭкс-прокурора, который устроил лакшери-свадьбу с экс-сотрудницей ГБР, объявили в розыск

Из-за стрельбы в Праге погибли более 15 человек

Порошенко получил от правительства Венгрии более 37 миллионов: в "Евросолидарности" прокомментировали

Глава ВККС опровергает наличие у него паспорта РФ и заявляет о давлении

В МОУ объяснили слова Умерова о мобилизации за рубежом: приглашение в ВСУ, санкций нет

Рада несмотря на предостережения международных партнеров назначила четырех членов Счетной палаты

Все новости...
жертвы
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
Россияне обстреляли 9 областей: за сутки 4 человека погибли
Враг за сутки 77 раз обстрелял Херсонскую область: 10 раненых
Последние новости
21:02
Страны Большой семерки согласовали отсрочку выплаты Украиной госдолга до 2027 года
20:52
На юге Украины Воздушные силы зафиксировали движение русских дронов
20:45
"Киевстар" подал судебный иск в связи с масштабным вмешательством в работу сети
20:41
Санкции США сорвали запуск крупнейшего завода СПГ российского "Новатэка" - Reuters
20:40
Зеленский отреагировал на стрельбу в Праге, в которой погибли более 15 человек
20:21
Оккупанты нанесли ракетный удар по Запорожью
20:20
Россияне штурмуют левобережье Днепра и еще 6 направлений, несут потери - Генштаб
20:08
Малая приватизация в Прозорро.Продажи пополнила бюджет на 3,3 млрд
20:00
Что происходит на Авдиевскком коксохиме, и кого ждут на фронте – интервью комбата Игоря Губенко
19:59
Правительство Польши передало Украине 5 тысяч Starlink
Все новости...
Реклама: