BBC: В результате теракта в отеле Кабула погибли 9 украинцев

Полиция Кабула заявила, что в результате террористического нападения на отель в столице Афганистана погибли 9 граждан Украины.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на данные, полученные от местных правоохранителей.

Кроме того жертвами нападения стали 1 гражданин Германии, 1 - Греции, 1 - Казахстана. Гражданство еще двух погибших устанавливается.

О гибели нескольких своих сотрудников сообщила также афганская авиакомпания Kam Air.

Отмечается, что общее число погибших, установленное на данный момент, составляет 14 человек, среди них - 4 граждан Афганистана. Трое из нападавших на гостиницу были убиты во время противостояния с афганскими военными.

10 человек, среди которых четверо - гражданские - получили ранения.

Около 160 человек были спасены из отеля в ходе спецоперации.

Как известно, в субботу в результате нападения террористов на отель "Интерконтиненталь" в Кабуле погибли 18 человек, среди них 14 - иностранцы. Сообщалось, что среди погибших - двое нападавших, которые были ликвидированы.

В МИД сообщили, что в результате атаки погиб 1 украинец, однако позже уточнили, что в результате теракта количество погибших граждан Украины может возрасти.

Украинская правда