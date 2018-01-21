Гройсман розповів, чому падає гривня

Падіння курсу гривні викликане зниженням обсягів експорту у січні поточного року і продовженням виплат за кордон.

Таку думку в інтерв'ю телеканалу ICTV, яке вийшло в ефір ввечері 21 січня, висловив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман.

"Якщо йде зниження експорту, то менше валюти приходить в Україну. Є зовнішні виплати, які здійснює Україна ... Тут є певний дисбаланс і тому виникають певні коливання курсу, який є досить гнучким", - зазначив глава уряду.

Гройсман додав, що коли все "починає працювати нормально, коли ми починаємо експортувати, зберігати баланс - ситуація (курс. - ред.) знижується, і входить у прогнозовані рамки".

Він додав, що минулого року "було те ж саме".

"Кінець 2016- го і початок 2017 го - теж говорили, що будуть коливання та інше", - зазначив Гройсман.

На уточнююче запитання, чи налаштований він оптімічно у цьому питанні, зазначив: "Абсолютно".

Як відомо, НБУ знизив офіційний курс гривні на 7 копійок, встановивши його на 22 січня на рівні 28,84 гривні.

19 січня котирування гривні до долара на міжбанку станом на 17:00 встановилися на рівні 28,77-28,81 гривні за долар.

Національний банк розглядає можливість зміни підходів до розрахунку офіційного курсу гривні до долара США, відповідні плани НБУ вже обговорив з учасниками ринку.

Українська правда