Гройсман рассказал, почему падает гривна

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Воскресенье, 21 января 2018, 19:58

Падение курса гривны вызвано снижением объемов экспорта в январе текущего года и продолжением выплат за границу.

Такое мнение в интервью телеканалу ICTV, которое вышло в эфир вечером 21 января, высказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман. 

"Если идет снижение экспорта, то меньше валюты приходит в Украину. Есть внешние выплаты, которые осуществляет Украина... Тут есть определенный дисбаланс и потому возникают определенные колебания курса, который достаточно гибок", - отметил глава правительства.

Гройсман добавил, что когда все "начинает работать нормально, когда мы начинаем экспортировать, сохранять баланс - ситуация (курс. - ред.) снижается, и становится в прогнозируемых рамках". 

Он добавил, что в прошлом году "было то же самое". 

"Конец 2016-го и начало 2017-го - тоже говорили, что будут колебания и прочее", - отметил Гройсман.

На уточняющий вопрос, настроен ли он оптимично в этом вопросе, отметил: "Абсолютно". 

Как известно, НБУ снизил официальный курс гривни на 7 копеек, установив его на 22 января на уровне 28,84 грн.

19 января котировки гривни к доллару на межбанке по состоянию на 17:00 установились на уровне 28,77-28,81 гривни за доллар.

Национальный банк рассматривает возможность изменения подходов к расчету официального курса гривни к доллару США, соответствующие планы НБУ уже обсудил с участниками рынка.

Украинская правда 

Темы: деньги Гройсман
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